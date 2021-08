Interessados devem estar matriculados em qualquer escola da rede pública de ensino, preferencialmente em uma turma de 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental (Regular ou EJA). - Foto: divulgação/Firjan

Interessados devem estar matriculados em qualquer escola da rede pública de ensino, preferencialmente em uma turma de 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental (Regular ou EJA).Foto: divulgação/Firjan

Publicado 04/08/2021 15:54

Foram prorrogadas para até o próximo domingo (08/08), às 17h, as inscrições do curso Firjan SESI Matemática On-line, que busca tornar o estudo da disciplina mais atrativa e descontraída. Em formato totalmente on-line, o curso será realizado através das plataformas digitais Mangahigh e Microsoft Teams, com suporte do professor para dúvidas, aprofundamentos e discussões. As inscrições devem ser realizadas unicamente pelo site da Escola Firjan SESI: www.escolafirjansesi.com.br/matematicaonline. Durante o Ensino Fundamental e Médio, a matemática é uma das matérias apontadas como maior grau de dificuldade de aprendizagem entre os alunos. "Ao encarar desafios e games, nesta plataforma diferenciada e inovadora de matemática, o aluno pode aprofundar o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, estudando de forma criativa e divertida", explica o gerente de Educação Básica da Firjan SESI, Giovanni Lima.