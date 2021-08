Possível crime foi registrado na 143ª DP. - Foto: reprodução internet

Publicado 04/08/2021 16:03

ITAPERUNA - A Polícia Civil de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, está investigando um crime de estupro de vulnerável contra uma menina de cinco anos ocorrido na zona rural de Retiro do Muriaé. De acordo com informações apuradas pelo 29° BPM (Itaperuna-RJ), os abusos sexuais foram cometidos por um homem de 33 anos.

Na tarde desta segunda-feira (02), o estupro de vulnerável seguiu para ser registrado na 143ª DP. O delegado de plantão determinou que um policial civil auxiliasse nas buscas dos documentos do envolvido. Durante os trabalhos o homem foi localizado e conduzido a delegacia. Pelo fato de não ter sido preso em flagrante, o envolvido foi liberado após o registro de ocorrência.