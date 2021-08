O caso foi registrado na 136ª DP. - foto: divulgação

Publicado 04/08/2021 16:07

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na Rua Amilcar Rodrigues Perlingeiro, bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) foram informados que o suspeito estava vendendo entorpecentes. Com ele os militares encontraram 17 papelotes de cocaína e R$ 75.

Já no local onde o suspeito estava dormindo, os agentes apreenderam sete buchas de maconha. O caso foi registrado na 136ª DP, o homem permaneceu preso e será apresentado em audiência de custódia.