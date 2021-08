Governador irá assinar acordo de cofinanciamento para a abertura de leitos e construção de hospital, e visitará obras em rodovia. - Divulgação

Publicado 05/08/2021 11:49

A região Noroeste do estado do Rio de Janeiro recebe, entre quinta-feira (05/08) e sábado (07/08), o programa Governo Presente. Durante esses três dias, o governador Cláudio Castro e secretários estaduais vão dialogar com autoridades, sociedade civil e população de dez cidades, a fim de debater temas de interesse público, como geração de empregos num cenário pós-pandemia. Na ocasião, serão anunciados programas de fomento à economia local, investimentos em obras de infraestrutura e na área da saúde, além da inauguração de serviços como um posto do Detran e do Rioprevidência.

– O Governo Presente chegará a todas as regiões do estado. Após o sucesso do programa na Baixada Fluminense e na Região Serrana, chegou a vez de dialogar com a classe política e a população do Noroeste do estado. Não temos tempo a perder, e nossa missão é trabalhar muito para que o Estado do Rio consiga superar a crise causada pela Covid-19. Isso só será possível com o povo vacinado e com geração de empregos. Essa combinação vai garantir o reaquecimento da nossa economia – afirmou Cláudio Castro.

Nesta quinta-feira, Cláudio Castro irá visitar Italva e Cardoso Moreira. Nesses municípios, o governador irá assinar acordo de cofinanciamento para a abertura de leitos e construção de hospital, e visitará obras em rodovia.