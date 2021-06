Larissa Manoela - Reprodução

Por iG

Publicado 20/06/2021 11:36

Rio - Larissa Manoela, que terminou o namoro com Léo Cidade recentemente , preocupou seus fãs ao publicar vídeos em seu perfil no Instagram aos prantos. Logo, rumores de que a atriz estaria em depressão começaram a circular nas redes. Em resposta à repercussão, a atriz resolveu se posicionar.

"Aqui estou eu, de novo, tendo que desmentir notícia mentirosa a meu respeito. Mas vamos lá! Saibam que farei isso sempre que acontecer, em respeito aos meus fãs e às pessoas que acompanham o meu trabalho e têm carinho por mim. Aqui o papo é reto, direto com vocês", disse ela, em publicação realizada no Twitter.

"Não, não estou com depressão. Aliás, as pessoas deveriam ter mais responsabilidade ao falar de uma doença tão séria como essa. Essa notícia é uma mentira", acrescentou Larissa Manoela

Por fim, a atriz salientou que está vivendo "um momento especial" em sua carreira. "Ah, e a novela vai ser linda! Muito em breve vocês terão novidades dela. Estou feliz com a chegada deste novo trabalho, com as maiores e melhores expectativas do mundo. Vai ter filme chegando em breve e outros projetos que eu espero que vocês amem. Não se preocupem. Está tudo certo comigo, estou com saúde graças a Deus!", encerrou.

Confira os tweets:

