O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Publicado 05/08/2021 15:23

ITAPERUNA - Dois homens, de 24 e 50 anos, foram detidos com drogas, no bairro Matadouro, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram apurar movimentação de tráfico de entorpecentes na localidade. Os agentes ficaram em ponto de observação e por duas vezes um suspeito foi visto indo até a escadaria que dá acesso ao Morro da Faca, depois retornou ao bar. Quando ele foi pela terceira vez até a escadaria, os militares se aproximaram. Antes de ser feita abordagem, o jovem tentou se livrar de três pinos de cocaína que foi recolhido pelos policiais.

Dando sequência a diligência, os clientes do bar foram abordados. Com o homem mais velho foi apreendido outro pino da mesma substância. A equipe policial retornou à escadaria e encontrou um copo plástico contendo outros dois pinos da droga. Os materiais foram encaminhados à perícia e totalizaram 5,77g de cloridrato de cocaína. Na 143ª DP, a dupla foi autuada por posse e uso de droga e vai responder ao processo em liberdade. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.