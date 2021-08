O caso foi registrado na 140ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 05/08/2021 15:28

NATIVIDADE - Um homem de 40 anos foi detido no bairro Cantinho do Fiorello, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) abordaram o suspeito na Rua Deputado Luiz Fernando Linhares e nada de ilegal foi encontrado. Em revista nas proximidades, os militares apreenderam o total de 29,70g de maconha e 18,70g de cloridrato de cocaína. De acordo com a PM, o homem foi autuado na 140ª DP e vai responder ao processo em liberdade. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.