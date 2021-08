Carreata acontecerá no próximo sábado, 07, com concentração às 9h, em frente ao Alvo Atacadista. - Foto: divulgação/APAE

Publicado 05/08/2021 15:53

ITAPERUNA - O jubileu de Ouro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, será comemorado no dia 10 de agosto. Para iniciar a semana de comemorações uma carreata acontecerá no próximo sábado, 07, com concentração às 9h, em frente ao Alvo Atacadista.



Com uma programação diária durante toda a próxima semana e on-line por conta dos protocolos de combate e prevenção da pandemia da Covid-19, a APAE Itaperuna está produzindo vídeos que serão exibidos nas redes sociais da Instituição sobre a trajetória e história nesses 50 anos, além do atendimento aos assistidos incluindo os serviços oferecidos; depoimentos de responsáveis, alunos, funcionários, colaboradores, sócios entre outros personagens nessa caminhada. Uma Roda de Conversa com a presidente Terezinha e oito ex-presidentes falando sobre o desenvolvimento e conquistas de cada gestão será apresentada no próximo dia 10.



Fechando com chave de ouro, no dia 17, às 19h30 é a vez da live com Anderson Freire.

Transmissão pelas redes sociais da Apae Itaperuna.



A APAE é a única escola da cidade especializada em atendimento educacional de crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e/ou múltipla. No momento são atendidas 418 pessoas, oferecendo alimentação, atendimentos médicos e transporte conforme a necessidade de cada um, além da educação especializada para sua evolução.



Para colaborar com o trabalho e manutenção destes serviços da APAE o interessado pode se tomar sócio e contribuir por meio de carnê de associados ou QRCode ou através de depósito em conta corrente: Banco do Brasil - Agência 0074-4 - Conta corrente nº 4.101-7; pelo Pix: 28918068000173 ou por desconto em conta de energia (Enel) - fazendo contato pelo telefone 0800-7222723.



Programação APAE Itaperuna! Foto: divulgação/APAE