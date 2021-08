Unidade filantrópica é referência no Noroeste Fluminense em diversos setores. - Lili Bustilho

Publicado 05/08/2021 16:14

ITAPERUNA - O Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, que é referência na região em diversos setores, abriu processos seletivos com vagas para técnico (a) de enfermagem e enfermeiro (a). De acordo com publicação na página oficial do hospital no Facebook, para vagas de técnico (a) de enfermagem o profissional deve ter COREN ativo; noções de informática; e boa comunicação. Segundo a instituição, a experiência na área será um diferencial, além de bom trabalho em equipe e disponibilidade de horário.