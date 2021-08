O caso foi registrado na 136ª DP, onde é investigado - Foto: reprodução internet

Publicado 05/08/2021 16:15

Aperibé - Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável contra uma menina de 6 anos. O crime ocorreu nesta terça-feira (03/08) em Aperibé, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações da Polícia, uma testemunha teria visto o fato e assim que a família soube acionou o 36 BPM (Pádua) A criança seria prima do acusado.



O suspeito foi autuado com base no Artigo 217-A do Código Penal, permanecendo preso. Ele teria sido transferido nesta quarta para uma unidade prisional em Campos dos Goytacazes, onde passará por audiência de custódia para depois possivelmente ser encaminhado ao sistema prisional e deve ficar à disposição da Justiça

O caso foi registrado na 136ª Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Pádua, onde um inquérito policial está sendo instaurado para investigar o crime. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Itaperuna, onde um exame prévio apresentou lesões.