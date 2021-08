Outra parceria foi acordada no sentido da doação de cestas básicas e realização de cursos de capacitação. - Divulgação/PMVS

Publicado 06/08/2021 11:28

VARRE- SAI - A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Varre-Sai recebeu a doação de um material do RioSolidario para amparar as pessoas de maior vulnerabilidade social no período de baixa temperatura no município. A secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Varre-Sai, Maristela Louvain Fabri Moraes, participou de uma reunião com a supervisora do Programa Multiplicação, Mônica Miranda, e do diretor executivo, Himalaia Galvão, na sede do RioSolidario, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

O material, que inclui cobertores, agasalhos e calçados, será distribuído para todas as pessoas cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Varre-Sai, que são acompanhadas pela assistente social e já recebem auxílios.

“A Secretaria de Assistência Social já vem fazendo um trabalho nesse sentido. Em maio, doamos agasalhos para todos os idosos cadastrados no CRAS. Essa doação veio de encontro ao que a gente já vem fazendo que é agasalhar a população, principalmente em Varre-Sai, com as baixas temperaturas registradas nos últimos dias. Dessa forma, poderemos agasalhar mais famílias, o que é muito gratificante para nós”, lembrou a secretária.

Outra parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Varre-Sai e o RioSolidario foi acordada no sentido da doação de cestas básicas e realização de cursos de capacitação, como por exemplo, na área de Empreendedorismo. “Vamos suprir não só a necessidade de agasalhos e alimentação, mas de treinamentos para o crescimento da família como um todo”, concluiu a secretária Maristela.

RioSolidario - O RioSolidario é uma organização sem fins lucrativos que há 25 anos desenvolve projetos voltados para pessoas que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social, utilizando como bases a educação, a capacitação, a oportunidade, a autonomia e a conscientização.