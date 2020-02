Emoção pura! Cachorro divide cobertor com irmã e leva internautas às lágrimas

A cumplicidade do cachorro Zeus com sua irmã conquistou corações e levou internautas às lágrimas. Recentemente, Athena sujou seu cobertor, o que fez com que Amber Poindexter, a dona deles, fosse obrigada a colocar o item para lavar. A cadela, então, teria que passar uma noite um pouco menos confortável, mas seu irmão deu um jeito de dividir o cobertor dele com ela.

"Sei que não sou a melhor das mães de cachorro, afinal Athena teve que passar uma noite sem seu cobertor. Mas quando acordei no outro dia me deparei com essa cena: Zeus conseguiu empurrar o seu cobertor por debaixo da grade para dividi-lo com ela. Eles se amam demais", escreveu Amber ao compartilhar a foto do momento em um grupo do Facebook.

Em menos de uma hora a publicação já tinha mais de 5,7 mil curtidas. "Essa é a coisa mais fofa de todas", "Ele está olhando para você com cara de 'como ousa fazer isso com a minhas irmã'" e "Eles devem amar dormir juntos" foram alguns dos comentários. Houve também quem reclamasse de Amber não ter um cobertor extra e de os cães estarem dentro de gaiola, mas a norte-americana garantiu que os pets estão acostumados e são muito bem tratados.