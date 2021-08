Data alterada! - Divulgação/PMCM

Data alterada!Divulgação/PMCM

Publicado 06/08/2021 11:31

CARDOSO MOREIRA - A visita do governador Cláudio Castro ao município de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, foi adiada para o próximo sábado, 07. A prefeita Geane Vincler informou que devido às más condições climáticas, a comitiva não pôde sair do município de Quissamã e o evento teve a data remarcada. Investimentos no município devem ser anunciados por Claudio Castro durante a visita.