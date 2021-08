Congresso contou com a participação de todos os municípios da região Noroeste. - Divulgação/PMVS

Publicado 06/08/2021 11:50

VARRE-SAI - O secretário municipal de Esportes de Varre-Sai, no RJ, José Carlos Estevão de Castro, acompanhado do servidor da Secretaria, Felipe André de Oliveira Pimenta e do diretor de Esportes, Welington Soares Carvalho da Silva, participaram na última quinta-feira (05/08), do 1º Congresso de Secretários, Coordenadores e Diretores de Esportes do Noroeste Fluminense e Região Serrana, no Centro de Treinamento Hillo, em Aperibé.

Com o tema Desenvolvimento do Esporte do Noroeste Fluminense a ideia é integrar os municípios, fortalecendo o esporte na região. Na ocasião, estiveram presentes vários atletas de renome da região. O Congresso contou com a participação de todos os municípios da região Noroeste e alguns pequenos municípios da região Serrana que se identificaram com as demandas esportivas da região.

De acordo o secretário municipal de Esportes, o Congresso inicia uma nova era no esporte da região. “O Congresso foi o pontapé inicial para a união esportiva dos municípios do Noroeste Fluminense. Saímos de lá, com a expectativa de que, no futuro bem próximo, iremos colher bons frutos dessa união de municípios. O Congresso tratou de vários assuntos, incluindo todos os esportes amadores, onde o município de Varre-Sai já está planejando grandes eventos para o próximo ano. E serviu também para troca de ideias bem sucedidas no esporte entre os municípios ”, afirmou o secretário.

Entre as pautas agendadas na região, uma delas é a realização de um Fórum, em Natividade, no dia 21 de Outubro, para alinhamento das atividades esportivas para 2022. Na ocasião, será formado um Conselho Regional para representar os municípios.