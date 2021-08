O caso foi registrado na 136 DP. - Foto: divulgação

Publicado 07/08/2021 16:04

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Uma jovem de 26 anos foi detida com doze frascos de cheirinho da Loló, no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) em patrulhamento pela Rua José Alencar Leite avistaram o veículo Fiat/Palio de cor preto, com os faróis apagados, e ao alertar o motorista do fato, o mesmo bateu com pneu do veiculo no canteiro e os agentes notaram que os ocupantes estavam nervosos.bNeste momento, foi dada ordem de parada, que não foi obedecida de inicio. Os militares conseguiram fazer a abordagem somente na rua Tomas Sader, entre o mercado e o cemitério.

Durante revista foi encontrado no interior do veiculo: 12 frascos de cheirinho da Loló; um canivete e uma faca. A envolvida assumiu a propriedade do material. O caso foi registrado na 136 DP que apreendeu os materiais. A mulher e os demais abordados foram liberados. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.