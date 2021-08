Cocaína e maconha apreendidos. - Foto: divulgação

Publicado 07/08/2021 16:09

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Doze buchas de maconha e dez sacolés de cocaína foram apreendidos no bairro Asa Branca, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento pela Rua Alzira Amim localizaram um suspeito conhecido por ser envolvido com a venda de entorpecentes. Ele saiu de trás do trailer e, ao perceber que a viatura estava se aproximando, fugiu e não foi localizado. Em seguida, os militares fizeram buscas perto de onde estava o suspeito e apreenderam o material. O caso foi registrado e será investigado