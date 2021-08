Terceiro convênio aprovado é o do Asfaltamento Loteamento Boa Vista bairro Pe. Humberto Lindelalf, conhecido também como "Matadouro". - Divulgação/PMI

Publicado 18/08/2021 13:51

ITAPERUNA - A Secretaria Municipal de Planejamento de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, viabilizou junto a Caixa Econômica Federal a aprovação para três importantes projetos para o Município. O Secretaria é um órgão de administração direta da Prefeitura, responsável pelos convênios com o Governo Federal e Estadual, que se fazem necessários para investimento em infraestrutura do Município.

O Planejamento é responsável pela criação, elaboração dos projetos, convênios (através da plataforma “Mais Brasil), montagem dos projetos, processo licitatório, acompanhamento e fiscalização das obras e prestação das contas de cada convênio, contribuindo para a eficácia da Administração Pública.

Os convênios - Dois desses convênios serão construídos no Centro Poliesportivo de Itaperuna, sede de muitos campeonatos e além disso é uma excelente opção para os apaixonados pela saúde e bem estar físico.

A construção do “vestiário” (convênio número 890348/19) no valor de R$ 510.335,00 e do “alambrado” no campo de futebol (convênio número 890349/19) no valor de R$291.494,84 serão construídos dentro do padrão da Fifa e dará mais conforto a quem já desfruta e/ou passará a desfrutar desse patrimônio que é de Itaperuna.

O terceiro convênio aprovado é o do Asfaltamento Loteamento Boa Vista bairro Pe. Humberto Lindelalf, conhecido também como “Matadouro”, atrás do Corpo de bombeiros (convênio número 889508/19) no valor de R$ 3.545.438,42.