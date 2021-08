CONAPE é uma proposta que visa discutir políticas públicas para a Educação e garantia de direitos. - Foto: divulgação/ PMCM

CONAPE é uma proposta que visa discutir políticas públicas para a Educação e garantia de direitos.Foto: divulgação/ PMCM

Publicado 17/08/2021 18:40

ITAPERUNA - O Fórum de Educação Municipal 2021 de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, evento que aconteceu de 09 a 13 de agosto de forma online através do YouTube, alcançou cerca de 10 mil visualizações durante os encontros virtuais. O fórum realizado pela Secretaria Municipal de Educação é uma etapa da CONAPE (Conferência Nacional Popular de Educação).

O prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão; além do secretário Municipal de Educação, Marcelo Poeys; e o presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, Sinei Menezes (Torresmo); fizeram a abertura do fórum e deixaram uma mensagem de boas-vindas aos participantes. Fabiana França Ferreira da Silva, coordenadora Geral Executiva de Apoio à Política da Educação, foi uma das organizadoras do fórum e apresentadora do evento.

Dentre os palestrantes, o professor mestre Anízio Pirozzi, que abordou o ‘Plano Nacional de Educação, Políticas e Direitos à Educação’. Drª Inessa Trócilo Rodrigues Azevedo, que palestrou sobre ‘Educação e Diversidade, Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos’. ‘O Plano Nacional de Educação, Planos Decenais e Políticas Públicas Setoriais e Valorização dos Profissionais da Educação’, foi debatido através de uma roda de conversa. Já o Dr. Paulo Jonas palestrou sobre ‘Décadas de Luta: A Pandemia, Avanços e Retrocessos e a Defesa da Educação’. E, por fim, o professor mestre João Paulo abordou o tema ‘Gestão Democrática da Escola’.

Marcelo Poeys, secretário Municipal de Educação, lembrou que o Fórum Nacional é composto por mais de 40 entidades que visa a luta pela Democracia, em seu mais amplo sentido.

"E pelos direitos sociais, o que inclui a luta pela educação pública e popular gratuita, inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a educação infantil até a pós-graduação. Quero fazer um agradecimento especial ao prefeito Alfredão, que se empenhou ao máximo pela realização do evento; e a todos que trabalharam para a realização do Fórum, desde a organização até os momentos de reflexão e crescimento”, finaliza o secretário.

A CONAPE é uma proposta que visa discutir políticas públicas para a Educação e garantia de direitos. No município de Itaperuna foi organizado por Fabiana França; e pela equipe do Núcleo de Planejamento e Projetos, com as professoras Kátia Bastos e Alexandra Braga.

Devido a pandemia de covid-19, o congresso aconteceu de forma online. O evento foi direcionado a todos os profissionais da Educação, bem como a todos os munícipes.