Publicado 17/08/2021 18:35

ITALVA - Um homem de 42 anos foi preso em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva e também por um auto de flagrante (APF) no bairro Parque Industrial, em Italva, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia foram à Rua José Correa Filho. No endereço, o suspeito tentou fugir, mas acabou sendo impedido pela guarnição da Polícia Militar. O filho do envolvido, um adolescente de 15 anos, tentou libertar o pai, jogando pedras nos militares, ninguém ficou ferido.

Na ação, os agentes apreenderam um facão; um revólver da marca Rossi; cinco munições de calibre 38 intactas; dois papéis de movimentações de tráfico de entorpecentes; 74 buchas, seis tabletes e duas mariolas de maconha; 101 buchas de cocaína; três tabletes, quatro buchas e uma pedra de pasta base de cocaína; canivete; bolsa tira colo; R$ 9.966 em dinheiro; seis cartões bancários; carteira; dois extratos bancários, um no valor de R$ 6.503,17 e outro de R$ 3.331,64, além de materiais utilizados para embalar entorpecentes. Continua após vídeo.

Na 148ª DP, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e no Estatuto do Desarmamento, permanecendo preso à disposição da Polícia Civil. O filho, acompanhado da mãe, foi liberado após o registro de ocorrência.