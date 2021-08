São disponibilizados Canais de Denúncias para situações de ilegalidade, ou seja, quando verifique-se não se tratar de um corretor de imóveis intermediando a negociação. - Divulgação/CRECI-RJ

São disponibilizados Canais de Denúncias para situações de ilegalidade, ou seja, quando verifique-se não se tratar de um corretor de imóveis intermediando a negociação.Divulgação/CRECI-RJ

Publicado 16/08/2021 20:55

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-RJ) divulgou um balanço das operações realizadas pela fiscalização nos municípios de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, no primeiro semestre de 2021. Nesse período foram registradas 40 autuações pelo exercício ilegal da profissão na região.

A equipe de fiscalização busca diminuir ao máximo as ilegalidades no setor imobiliário em todo o território do estado do Rio de Janeiro. O Creci-RJ busca o bem-estar da população, tanto em relação aos antedimentos das denúncias, quanto em relações às operações para diminuir as irregularidades dentro da profissão de corretores de imóveis.

Publicidade

De acordo com o órgão, "Não são raros os casos de golpes aplicados por ilegais nas transações imobiliárias e por isso é muito importante a população se manter atenta. Através de uma atuação intensiva o Creci-RJ vem buscando combater o exercício ilegal em prol da segurança da sociedade nas negociações imobiliárias".

O presidente do Creci-RJ, Manoel da Silveira Maia, explica a importância das ações. "Acredito que o combate intensivo ao exercício ilegal da profissão é o trabalho mais importante realizado pelo Conselho, ou seja, impedir a atuação daqueles que não estão devidamente habilitados. Trata-se de uma medida de proteção à sociedade nas negociações imobiliárias e também de valorização aos corretores de imóveis, evitando golpes na aquisição imobiliária".

Publicidade

Em nota o órgão ainda esclarece que "a corretagem de imóveis é regulamentada pela lei 6.530/78, sendo obrigatória a inscrição no Creci-RJ para o exercício profissional. O corretor de imóveis possui conhecimento para intermediar uma negociação imobiliária. E aqui cabe destacar que não se trata de um processo simples. Requer muita atenção e preparo para que a segurança da negociação seja garantida. É importante salientar que os corretores de imóveis devem buscar o aprimoramento de forma constante para se manter atualizado e atender com eficiência as demandas da sociedade".

O Creci-RJ disponibiliza link no site para que a sociedade possa verificar se uma pessoa é ou não corretora de imóveis. Basta acessar o portal www.creci-rj.gov.br , na seção Busca Corretores e Imobiliárias.

Publicidade



Whatsapp: (21) 99800-4882

E-mail:

Tel: (21) 3514-1835/ (21) 3514-1836 O Conselho acredita que a sociedade é parceira da instituição na hora de identificar um ilegal. Nesse sentido, são disponibilizados Canais de Denúncias para que em situações de ilegalidade, ou seja, quando verifique-se não se tratar de um corretor de imóveis intermediando a negociação, o Creci-RJ possa ser comunicado a fim de tomar as devidas providências. A denúncia pode ser feita através dos contatos abaixo:Whatsapp: (21) 99800-4882E-mail: [email protected] Tel: (21) 3514-1835/ (21) 3514-1836

Em tempos de pandemia, ressalta-se que todas as medidas preventivas estão sendo adotadas pela equipe de fiscalização durante as operações.