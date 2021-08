Na residência teriam sido encontrados uma balança de precisão; R$ 503; 2.000 pinos vazios e materiais para embalar o entorpecente - Foto: divulgação

Publicado 16/08/2021 14:48

MIRACEMA - Dois homens – um de 27 e outro de 38 anos – foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Jardim Bervely,, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar, faziam um patrulhamento pela Rua Alcir Fernandes de Oliveira quando suspeitaram da atitude de um dos presos e fizeram a abordagem. durante a revista os agentes desconfiaram do grande volume na cueca do rapaz e acabaram encontrando duas sacolas contendo 93 pinos de cocaína em sua cueca. Ainda no decorrer da ocorrência, uma outra equipe da PM abordou o segundo suspeito que estava saindo da casa do homem preso com cocaína na cueca. Com o segundo detido os militares apreenderam mais 159 pinos de cocaína.

Na residência teriam sido encontrados uma balança de precisão; R$ 503; 2.000 pinos vazios e materiais para embalar o entorpecente. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia de Pádua, onde foram autuados por tráfico de drogas permanecendo presos.