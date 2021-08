Suspeito foi conduzido à 143ª DP e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. - Foto: reprodução internet

Suspeito foi conduzido à 143ª DP e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.Foto: reprodução internet

Publicado 16/08/2021 14:16

ITAPERUNA - Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por roubo e estupro em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações recebidas pela Polícia, três jovens estavam na Rodovia BR-356, bairro Presidente Costa e Silva, contratando carro por aplicativo. De repente, o assaltante teria se aproximado e exigido os celulares do trio. Uma jovem de 21 anos ficou muito assustada e demorou entregar o dispositivo móvel e o infrator teria passado as mãos nas partes íntimas da vítima. Ela ainda teria aisdo derrubada, puxada pelos cabelos e chutada. As outras duas jovens interferiram. O homem acabou fugindo de bicicleta.



As vítimas fizeram contato com o 29 BPM (Itaperuna) e comunicaram o roubo. A jovem de 19 anos conseguiu rastrear seu aparelho celular. Durante diligência, as vítimas reconheceram o assaltante nas proximidades do Centro Poliesportivo. Ele foi revistado e não estava com os celulares. Os aparelhos não foram encontrados até a publicação desta reportagem. O homem foi conduzido à 143ª DP e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.