O caso foi registrado na 144ª DP. Foto: divulgação

Publicado 16/08/2021 13:58

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Uma adolescente foi apreendida no bairro Novo, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram à localidade verificar a informação de que a jovem estava sendo usada na venda de entorpecentes. Acompanhada da mãe, a adolescente mostrou aos militares onde estavam os materiais, sendo apreendidas quantidades de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão. A suspeita foi liberada após prestar depoimento na 144ª DP. A Polícia Civil investiga o caso.