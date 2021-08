O caso foi registrado na Na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. - Foto: reprodução internet

O caso foi registrado na Na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. Foto: reprodução internet

Publicado 16/08/2021 13:55

ITALVA - Um homem foi preso, no Centro de Italva, no Noroeste Fluminense, por ameaça e descumprimento de medida protetiva que o proibia de se aproximar da ex. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia foram apurar caso de violência contra mulher na parte central da cidade. A vítima contou ter sido arrastada pelos cabelos, tendo o ex-companheiro soltado apenas depois de gritar por socorro. Os militares souberam ainda que havia uma medida protetiva na qual o ex tinha de manter determinada distância. Na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, o homem foi autuado em flagrante permanecendo preso à disposição da Polícia Civil.