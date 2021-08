Contato feito com o 21° GBM de Itaperuna que prontamente atendeu ao chamado. - Foto: divulgação/PMI

Contato feito com o 21° GBM de Itaperuna que prontamente atendeu ao chamado.Foto: divulgação/PMI

Publicado 14/08/2021 15:43

ITAPERUNA - Durante esta semana, a Secretaria de Turismo de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, agiu rapidamente contra as queimadas na mata nos arredores do monumento do Cristo Redentor. O secretário da pasta, Marcelo Nascimento, assim que ficou sabendo das chamas, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros da cidade que prontamente atendeu ao chamado.

“Estamos trabalhando o Cristo Redentor dando a ele o verdadeiro foco de principal ponto de orgulho da cidade, o grande vetor de turismo de Itaperuna, e isso inclui o zelo em todos os aspectos da limpeza à segurança. Quando tomamos ciência das queimadas no entorno, nós agimos rápido junto ao Corpo de Bombeiros para sanar o problema e não deixar que o fogo atingisse áreas cruciais do monumento. Esperamos que isso não aconteça mais”, disse o secretário.

Ainda não se sabe o tamanho da área prejudicada com as queimadas mas, de acordo com a Secretaria, foi uma área grande, porém, de vegetação rasteira e que o espaço se recuperará naturalmente.