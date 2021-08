Ação do 36º BPM na localidade de Frecheiras, em Cambuci. - Foto: reprodução internet

Ação do 36º BPM na localidade de Frecheiras, em Cambuci.Foto: reprodução internet

Publicado 13/08/2021 17:57

CAMBUCI - Um homem de 43 anos foi preso após agredir sua namorada na localidade de Frecheiras, em Cambuci, no Noroeste Fluminense. Uma mulher de 39 anos teria sido puxada pelo cabelo, agredida com socos na cabeça e ferida com um golpe de canivete na boca. Policiais do 36 BPM (Pádua) foram informados que a vítima estava em casa bebendo com seu namorado e com um outro rapaz quando em um determinado momento, seu namorado começou a ficar alterado. Nesse momento o outro rapaz foi embora. Foi aí que começaram as agressões.



De acordo com a Polícia, a vítima contou ainda que seu namorado a puxou pelos cabelos e começou a agredi-la com socos em sua cabeça. Em um determinado momento o suspeito teria tirado de sua mochila um canivete e desferiu um soco na boca da vítima com o canivete na mão. A vítima foi levada para o Hospital Moacyr Gomes de Azevedo, onde recebeu atendimento. O envolvido também foi levado para a unidade hospitalar, já que na hora que desferiu um golpe com o canivete na vítima, sofreu um corte em um dos dedos da mão esquerda. Na delegacia da cidade ele foi autuado no Artigo 129, § 9 do CP e Artigo 147 na forma da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), permanecendo preso.