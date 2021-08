Objetivo é que empreendedores e pequenas indústrias cardosenses produzam para que o Grupo Barcelos comercialize em todo o estado. - Foto: Divulgação/PMCM

Publicado 13/08/2021 16:51 | Atualizado 13/08/2021 16:58

CARDOSO MOREIRA - Fortalecer a economia cardosense e trazer parcerias para o crescimento profissional dos produtores locais tem sido pauta da agenda da prefeita Geane Vincler, de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense.

Geane esteve nesta quinta-feira (12/08), em uma reunião com Maurício Cerrutti, presidente do Grupo Barcelos atacadista, que administra os Supermercados Superbom, e sua equipe de administração, que pretendem estabelecer parcerias com produtores regionais.

"Nossa ideia é fomentar a economia local, através de novas parcerias com grandes empresários da região, fornecendo o que nossos empreendedores e pequenas indústrias produzem para que o Grupo Barcelos comercialize em todo o estado", disse a prefeita.

Geane acrescenta que "Este foi o primeiro passo em busca dessa importante parceria, para que, posteriormente, sejam apresentados os produtos de cada cidade, demonstrando o potencial, para que se invista nessas pessoas", destaca.

No encontro, também estiveram presentes representantes das Prefeituras de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana, e Quissamã.