Artesãos estão na expectativa para as reformas e modificações.Divulgação/PMI

Publicado 13/08/2021 16:45

ITAPERUNA - A Casa do Artesão, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foi contemplada com a participação no programa “Mais Cor, Por Favor” do canal GNT, apresentado pela talentosa Thalita Carvalho, publicitária, especialista em trabalhos manuais, blogueira e apresentadora.

“É possível transformar ambientes usando as cores e as próprias mãos”. É nisso que acredita a apresentadora, que a cada episódio, apresenta a história de pessoas que estejam buscando uma transformação na decoração de seu espaço. Durante o programa, Thalita ensina o passo a passo de como reformar e construir móveis, pintar paredes e produzir objetos decorativos, usando e abusando da criatividade, sem gastar muito. As transformações acontecem no estilo ‘faça você mesmo’.

Márcia Cardoso, sócia-proprietária da empresa Rocha Cardoso Materiais de Construção (Grupo Friaça), explicou como a Casa do Artesão foi contemplada.

“Todo ano o setor de Marketing da Coral leva o projeto Tudo de Cor para algum lugar, e eu já vinha querendo fazer alguma coisa em Itaperuna. A Casa do Artesão, em especial, surgiu quando a Carla Guedes me perguntou se a Friança patrocinaria uma pintura no espaço. E eu já vinha conversando com a Coral, sobre uma proposta de fazer algo bacana em Itaperuna. Nós conseguimos unir o útil ao agradável, através de uma proposta da Coral, com a Thalita Carvalho, que é uma artesã e tem o programa na GNT, Mais Cor, Por Favor. E nós conseguimos encaixar essa parceria”, revela Márcia.

A revitalização da Casa do Artesão vai ocorrer de 13 a 17 de setembro.

“Nós vamos fornecer os materiais, a Thalita vai estar à frente da elaboração do projeto e o pessoal da Casa do Artesão vai fornecer a mão de obra, até para eles sentirem e participarem disso tudo. A Thalita vai fazer outras coisas na loja, e durante a semana vai ser uma correria, mas se Deus quiser a gente vai concluir tudo naquele prazo. Caso não consigamos concluir os 100%, vai ficar tudo encaminhado para finalização de alguns retoques. Durante a semana das reformas, haverá uma mobilização com os artesãos, junto com a Friaça, além do patrocínio da Coral, com profissionais qualificados, visando revitalizar o ambiente da Casa do Artesão”, finaliza Márcia.

E, os artesãos estão na expectativa para as reformas e modificações. Na última quarta-feira, 11, parte da equipe estava realizando os últimos ajustes, a fim de deixar tudo pronto para o início dos trabalhos. Maria Paula, coordenadora do artesanato; Dirlene Queiroz, responsável pelo setor administrativo; Maristela Nascimento, artesã; e Paloma Guimarães, assistente social; já estão afinando as estratégias para que tudo transcorra da melhor forma possível, durante a execução do cronograma das reformas.