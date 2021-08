Ciclistas se unem e organizam evento beneficente.. - Foto: divulgação

Ciclistas se unem e organizam evento beneficente.. Foto: divulgação

Publicado 12/08/2021 15:25

ITALVA - Estão abertas as inscrições para o 1° Encontro MTB Italva, no Noroeste Fluminense, que acontecerá no dia 12 de setembro. Ciclistas italvenses criaram o evento em benefício da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município. Para participar o valor cobrado é R$ 10 ou 1 kg de alimento não perecível. Toda a verba arrecadada será destinada à instituição italvense. Se uniram em prol da causa: Poca Pulmão MTB; Lobos da Montanha; Italva Bike; Amigos do Pedal; Cristão do Pedal; Pedal na Moral; Grupo Meu Camelo; Pedal Livre e Friend's da Bike.



Um grande giro começando às 8 horas, com a concentração no pátio da prefeitura, será feito pela cidade e para finalizar será servido aos participantes inscritos um reforçado café da manhã.



Para Israel Pimenta Cordeiro, um dos fundadores do Italva Bike, a oportunidade além de possibilitar a prática esportiva promove o ato solidário em prol da Instituição que desenvolve um trabalho brilhante e maravilhoso. "Há um ano atrás esses grupos se reuniram e fizeram um grande pedal solidário também em prol da APAE de Italva onde foi arrecadado cerca de 200 litros de leite em caixa e aproximadamente 150 pacotes de biscoitos. Pedal também é união!", destacou Pimenta. Continua após foto.



Ciclistas se unem e organizaram evento beneficente também no ano passado. Foto: divulgação/Italva Bike





O evento seguirá todos os protocolos de segurança de prevenção e combate à Covid-19. O 1° Encontro MTB conta com o apoio da prefeitura de Italva. Inscrições nas loja Meu Camelo Bike Shop, no Centro, próximo ao colégio estadual João Guimarães e na loja Gente Sapeca, próximo ao Banco Itaú. O evento seguirá todos os protocolos de segurança de prevenção e combate à Covid-19. O 1° Encontro MTB conta com o apoio da prefeitura de Italva. Inscrições nas loja Meu Camelo Bike Shop, no Centro, próximo ao colégio estadual João Guimarães e na loja Gente Sapeca, próximo ao Banco Itaú.