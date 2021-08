O secretário municipal de saúde, Marcelo Ferreira, esteve na unidade acompanhando o início dos trabalhos. - Divulgação/PMI

O secretário municipal de saúde, Marcelo Ferreira, esteve na unidade acompanhando o início dos trabalhos.Divulgação/PMI

Publicado 12/08/2021 14:53

ITAPERUNA - Um amplo trabalho de reformas da sala vermelha na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas), em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, teve início por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Todo o piso da sala será trocado, além disso o espaço receberá nova pintura e será remodelado, dentre outras benfeitorias mais.

No mês passado, uma série de reformas e melhorias foram implementadas na UPA, em uma parceria entre as secretarias de Saúde e Desenvolvimento Urbano (Obras). Naquela oportunidade, asfaltamento na chegada da unidade, bem como no estacionamento, com a operação tapa buracos; recuperação da placa de identificação; e outras melhorias. Ainda existe uma parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente, que tem por finalidade plantar mudas de árvores no entorno.

Publicidade

O secretário Marcelo Ferreira esteve na unidade acompanhando o início dos trabalhos na sala vermelha, e destacou as orientações do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão. “O prefeito Alfredão não tem medido esforços para nos atender da melhor forma possível. Mesmo diante das dificuldades que a administração enfrenta no dia a dia, toda a equipe tem se esforçado buscando melhores resultados para o município. O prefeito Alfredão adotou a seguintes filosofia de trabalho: harmonia e união entre as secretarias! E, todo esse trabalho desenvolvido em parcerias, já está rendendo bons frutos. Vamos continuar trabalhando na busca por melhores condições de atendimento para a nossa população, finaliza o secretário.

SECRETÁRIO DO AMBIENTE VISITA A UPA

Publicidade

Há cerca de duas semanas, o secretário Municipal do Ambiente Sérgio Zampiér esteve realizando visita técnica na UPA, quando mencionou a solicitação do prefeito Alfredão.

“O prefeito Alfredão pretende deixar um legado verde para as futuras gerações. Vamos plantar diversificadas mudas de árvores no entorno da UPA, e em demais pontos da cidade. Lá no Centro Poliesportivo, por exemplo, já plantamos centenas de mudas, dentre elas, ipê-roxo, ipê-amarelo, ipê-rosa, jacarandá, pau-mulato, jatobá, angico, abricó de macaco, bougainville, e outras mais. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para deixarmos Itaperuna mais verde, será feito”, comentou Zampiér na ocasião.