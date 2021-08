O caso foi registrado na 139ª DP. - Foto: reprodução internet

Publicado 12/08/2021 14:48

PORCIÚNCULA - Cinco pessoas foram surpreendidas om drogas no bairro Santo Antônio, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, entre estes um adolescente de 15 e outra de 17 anos. O quinteto foi visto em atitude suspeita durante patrulhamento de rotina dos policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) pela Rua Salomão Guimarães Reis. O grupo é conhecido pelos militares por envolvimento com uso e tráfico de entorpecentes. Quando policiais se aproximaram, sentiram cheiro forte de maconha. Durante abordagem encontrada uma bucha de maconha com a adolescente de 17. Na boca do jovem de 15 anos havia a mesma substância.

Os agentes fizeram contato com a mãe da envolvida e o Conselho Tutelar, sendo o caso apresentado na 139ª DP. O grupo foi enquadrado por uso compartilhado de entorpecente, ouvido e liberado.