Cardoso Moreira visa também parceria do Sebrae para oferecer oficinas de capacitação no município. - Foto: divulgação/PMCM

Cardoso Moreira visa também parceria do Sebrae para oferecer oficinas de capacitação no município.Foto: divulgação/PMCM

Publicado 11/08/2021 20:43

CARDOSO MOREIRA - Algumas Micro Empresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, receberam nesta quarta-feira, 11 de agosto, a visita do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Alexandre Papaléos, e da analista do Sebrae-RJ, Adriana Cabral. Na ocasião a equipe foi à Fábrica de Roscas Tita; a D.N.A Uniformes; a Fábrica Suspiros Du Léo e a empresa Confecções Seal, em no distrito de São Joaquim.



Nas visitas, eles conversaram com os empreendedores locais, para oferecer o incentivo do Sebrae, visando o crescimento das fábricas, de forma a aumentar a oferta de empregos no município. Além disso, a Prefeitura está buscando a parceria do Sebrae para oferecer oficinas de capacitação no município. "Estamos trabalhando para que ambas as ações sejam implementadas o mais brevemente possível, tanto para o desenvolvimento dos empreendedores locais, através desta orientação técnica, quanto para maior geração de empregos e renda", destaca a prefeita Geane Vincler.





Publicidade

Visitas do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Alexandre Papaléos, e da analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro - Sebrae, Adriana Cabral. Foto: divulgação/PMCM

Publicidade