Governador Cláudio Castro. Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 19:21 | Atualizado 04/05/2021 19:22



Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, apresentou, nesta terça-feira (4), dois novos nomes para as Secretarias de Estado de Fazenda e Saúde. Eles substituem Guilherme Mercês e Carlos Alberto Chaves, respectivamente. Castro foi empossado no último sábado (1), um dia depois da confirmação do afastamento do então governador Wilson Witzel.

A Fazenda passa a ser comandada por Nelson Rocha e a Saúde por Alexandre Chieppe. As nomeações vão ser publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (5). O então secretário de Saúde agora passa a coordenar a logística de distribuição de vacinas da SES.



Publicidade

“Este é um momento crucial para o estado do Rio. Temos diversos desafios, entre eles a pandemia e a situação econômica do Rio, agravada pela covid-19. Confio no trabalho de ambos e desejo sorte. Agradeço a dedicação e atuação do secretário Mercês, que teve importância fundamental no processo de recuperação fiscal do Estado. Quero deixar meu agradecimento também ao Chaves pelo resultado até aqui”, declarou o governador.



Servidor da Secretaria de Estado de Saúde desde 2000, Alexandre Chieppe é obstetra e ginecologista formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O médico é também porta-voz da pasta há quase uma década e foi subsecretário de Vigilância em Saúde, além de coordenador durante a pandemia da dengue em 2008.

Publicidade

Novo secretário de Saúde, Alexandre Chieppe Divulgação

Já o novo secretário de Fazenda, Nelson Rocha, começou sua carreira na iniciativa privada e atuou em empresas como a Ampla e a Light. No setor público, foi assessor chefe do Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ) e secretário de Fazenda em 1995. O novo titular da pasta é pós-graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Getúlio Vargas.

Publicidade

Novo secretário de Fazenda, Nelson Rocha Divulgação