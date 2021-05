Governador Cláudio Castro Reprodução/Twitter

Publicado 01/05/2021 09:42

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) empossa neste sábado (1), às 10h, Claudio Castro (PSC) como o novo governador do estado. A cerimônia acontece um dia após a confirmação do afastamento de Wilson Witzel do cargo, com a votação de 10 a 0 feita pelo Tribunal Especial Misto (TEM).

Na sexta (30), Castro disse em uma nota à imprensa que "manterá sua premissa histórica do diálogo para superar os desafios de pacificar o Rio e unir esforços no enfrentamento à Covid-19, à fome, à pobreza e pela geração de empregos".

Claudio Castro já estava à frente do estado como governador interino desde agosto de 2020, quando Wilson Witzel foi afastado do cargo por decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi eleito como vice-governador na chapa e agora será empossado em definitivo.

Com a condenação, Witzel foi afastado do cargo de governador e teve decretada a perda dos seus direitos políticos por cinco anos em decisão unânime, com base na acusação de desvios em contratos públicos durante a pandemia da covid-19. Cláudio Castro também é citado nas investigações e negou envolvimento.

Com perfil conservador, Cláudio Bomfim de Castro e Silva tem 42 anos e foi de vereador, em seu primeiro mandato, para vice e agora atual governador do estado. Ele é advogado, católico e cantor de louvores religiosos.

A sessão de posse será comandada pelo presidente da Alerj, o deputado estadual André Ceciliano (PT) de maneira semipresencial, com uso obrigatório de máscara e transmissão ao vivo pela TV oficial da assembleia.