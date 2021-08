Atleta esteve com a prefeita Geane Vincler em uma conversa sobre a prática esportiva das artes marciais em Cardoso Moreira. - Foto: divulgação/PMCM

Publicado 11/08/2021 19:17

Cardoso Moreira - O atleta cardosense de Kickboxing João Victor Gonçalves, o Vitinho, conquistou o segundo lugar na nona edição da Taça José Antônio Ferreira Machado de Kickboxing, em São Gonçalo, organizado pela Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro e, com isso, conquistou a classificação para o 30° campeonato Brasileiro de Kickboxing, organizado pela Confederação Brasileira de KickBoxing - CBKB, que ocorrerá em setembro deste ano, no Rio de Janeiro. Ele esteve com a prefeita Geane Vincler nesta quarta-feira, 11, em uma conversa sobre a prática esportiva das artes marciais na cidade.

"Nossa cidade tem a sorte de ser o lar de um grande atleta das artes marciais, o querido Vitinho. Vitinho é um grande atleta cardosense de Kickboxing. Desejo ao Vitinho muito sucesso e conquistas em sua brilhante carreira, e que sua perseverança no esporte sirva de motivação e exemplo para que outros jovens cardosenses possam ingressar no mundo dos esportes. Daremos total apoio para que ele, e tantos outros jovens que também queiram, possam crescer e se desenvolver na prática esportiva.

Nosso desejo é tornar Cardoso Moreira um celeiro de campeões!", disse, a prefeita.