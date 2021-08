Prefeito de Italva, Léo Pelanca, agradeceu ao Detran pela receptividade às reivindicações e ao governador por abrir as portas para a Região. - Foto: divulgação/Detran

Publicado 10/08/2021 18:19 | Atualizado 10/08/2021 18:20

O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, se reuniu nesta terça-feira (10/08) com o prefeitos de Italva, Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, e de Quissamã, Fátima Pacheco, representantes do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).

Atendendo à reivindicação do consórcio, o Detran vai levar vistorias itinerantes de veículos, provas práticas de habilitação, blitzes educativas e outras ações para os municípios integrantes do grupo – Bom Jesus do Itabapoana, Conceição de Macabu, Italva, Quissamã, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana, Campos e São Fidélis.

“Os prefeitos nos trouxeram demandas importantes para o Norte e o Noroeste Fluminense e vamos começar uma série de ações conjuntas. Vamos levar vistorias itinerantes, serviços de habilitação, ações de educação no trânsito, blitzes educativas. Estamos estabelecendo uma parceria importante com as prefeituras, e também contribuindo para a municipalização no trânsito desses municípios. Com isso, estamos atendendo a recomendação do governador Cláudio Castro de dar atenção especial a essa região”, disse o presidente Adolfo Konder.

O prefeito de Italva, Léo Pelanca, agradeceu ao Detran pela receptividade às reivindicações e ao governador por abrir as portas para o Norte e Noroeste Fluminense. “Espero que esse trabalho seja o início de vários outros que virão para as nossas cidades”, disse ele.