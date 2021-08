O caso foi registrado na 137ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 137ª DP.Foto: divulgação

Publicado 10/08/2021 18:13

MIRACEMA - Um homem de 50 anos foi detido com uma bicicleta furtada, no bairro Jardim Dervely, em Miracema, no Noroeste Fluminense. De acordo com denúncia, o suspeito havia furtado uma moto Honda modelo CG Titan de cor preta. Policiais do 36° BPM (Pádua) se dirigiram à Rua Manoel Vitório Firinazio.

Os agentes localizaram o homem com a motocicleta. Após ser feita recuperação do veículo, o caso seguiu para a 137ª DP. O homem prestou depoimento e foi liberado. Um inquérito policial deverá ser instaurado para investigar o caso.