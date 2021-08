Disputam quatro equipes de veteranos Liberdade E. C.; Mutum F.C.; Rio Branco F.C. e Unidos da Beira Linha. - Foto: divulgação

Disputam quatro equipes de veteranos Liberdade E. C.; Mutum F.C.; Rio Branco F.C. e Unidos da Beira Linha.Foto: divulgação

Publicado 10/08/2021 15:55

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Teve início neste fim de semana a primeira rodada da 1ª Copa Quarentão de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. A iniciativa partiu da coordenadoria municipal de esporte e lazer em parceria com quatro equipes de veteranos Liberdade E. C.; Mutum F.C.; Rio Branco F.C. e Unidos da Beira Linha. Participaram também da abertura da competição, neste domingo, 08, o ex-jogador de futebol Toninho Gualhano, prefeito de Bom Jesus do Norte, ES; Alessandro Ribeiro de Azevedo, Chefe de Divisão de Assuntos Esportivos e a secretaria municipal de Educação, Ivana Santos Gomes.



A primeira edição conta com atletas de Bom Jesus do Itabapoana e distritos, além do ABC Capixaba. Os jogos serão realizados nos campos do Liberdade E.C., em Carabuçu; do Olímpico, no Centro da cidade e do Complexo esportivo Sebastião Pimentel Marques, no bairro Pimentel Marques. A organização informa que seguirá todos os protocolos do decreto municipal de prevenção e combate da Covid-19.



A arbitragem fica a cargo da empresa Nova Vida Produções e empreendimentos LTDA, com a presença do professor Godoy que tem atuado como grande incentivador e apoiador do evento. "Com certeza faremos uma excelente parceria em todas as atividades desportivas de Bom Jesus do Itabapoana", destaca José Renato Borges, o Natinho Borges, coordenador de esportes e lazer do município.



Professor Godoi pontua que "durante uma reunião foi decidido que esta competição será o início de um grande evento que vem para fomentar o esporte e não medirá esforços para aumentar o número de participantes a cada ano". Continua após foto.

Organização informa que seguirá todos os protocolos do decreto municipal de prevenção e combate da Covid-19. Foto: divulgação

JOGOS PRIMEIRA RODADA:

PRIMEIRO JOGO

O primeiro confronto ocorreu no último domingo, no campo do Liberdade. O placar final registrou Liberdade F.C. 02 x Rio Branco F.C. 03. Esta partida foi dirigida pelos arbitro Eduardo de Almeida tendo com seus auxiliares Alcilene Ricardo e Vinícius Santana e mesário Marcos Vinícius.



Pelo Liberdade os gols foram dos atletas Carlos Magno e Everaldo. Já pela equipe do Rio Branco foram marcados por Genilson que balançou a redes duas vezes e o outro por Luciano. A partida foi muito disputada, mas muito bem controlada pelo arbitro que aplicou apenas dois cartões amarelos. Os atletas advertidos foram Paulo Sérgio (Liberdade) e Erivelton (Rio Branco). Ao final do jogo o atleta Rodrigo Carvalho Vieira foi expulso por dirigir-se ao auxiliar Vinicius Santana com palavras de baixo calão. Na sua expulsão não foi apresentado para o mesmo o cartão vermelho, a decisão do arbitro foi relatar na súmula de jogo devido os animo já elevado.



O jogo teve uma parada técnica no primeiro tempo para que a equipe do Liberdade trocasse de camisa, pois a que estava sendo usada, estava causando confusão com a da outra equipe já ambas eram brancas.



Os representantes dos dois times aceitaram que três atletas jogassem sem o documento de identificação, o caso foi relatado atrás da súmula e assinado por ambos.



SEGUNDO JOGO DE DOMINGO - A outra partida aconteceu no campo do Olímpico, entre as equipes Mutum X Unidos Beira Linha sob o comando da arbitragem do quarteto Alexsandro Ferreira como arbitro principal; Milena Duarte e Ketley Pereira como suas auxiliares, e a mesa ficou por conta de Pedro Moizes.



A partida iniciou-se sem muito atraso e o jogo transcorreu tranquilamente. O arbitro da partida não precisou aplicar nenhum cartão durante todo jogo. O placar finalizou em de Mutum 0 X 10 Unidos Beira Linha. Os gols da partidas foram marcados por Fidélis e Alexandre com três gols cada e Marcelo e Romeu que deixaram suas marcas por duas vezes.