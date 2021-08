Projeto " Governo Presente" esteve em Italva, neste sábado (07); prefeito Léo Pelanca se emocionou com comunicado de Cláudio Castro. - Foto: divulgação/PMI

Projeto " Governo Presente" esteve em Italva, neste sábado (07); prefeito Léo Pelanca se emocionou com comunicado de Cláudio Castro.Foto: divulgação/PMI

Publicado 09/08/2021 12:06

ITALVA - "Vai voltar a nascer italvense aqui, gente!". Com essa fala o governador Claudio Castro emocionou a maioria dos presentes na Quadra do bairro São Caetano, em Italva, no Noroeste Fluminense, durante sua visita ao município, neste fim de semana, pelo projeto "Governo Presente".



O prefeito Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, não conteve sua emoção ao ser informado pelo governador do investimento estadual na saúde da cidade, pois a ação é sonhada pelos italvense há vários anos e beneficiará toda a população. "Para o Léo ficar feliz acabei de solicitar ao nosso secretário Barcellar e vamos transformar aquela Casa de Saúde em hospital de vez, Leo, disse Cláudio Castro."



Pelanca, que demonstra estar lutando por emendas parlamentares, parcerias e apoios para melhorias no município, recebeu um abraço do governador que o amparou ao perceber sua forte comoção. Continua após vídeo.

Publicidade





Em nota, a prefeitura registrou o momento. "E um dia histórico e de muita importância para a nossa cidade. O governador Cláudio Castro anunciou a reabertura da nossa Casa de Saúde. Uma conquista que é sonhada por toda população há anos. Quando o sonho se une ao trabalho duro, o resultado não poderia ser diferente. Comemore, Italvense, pois nosso povo é merecedor! Uma grande conquista para um grande povo. Prefeitura de Italva, um Governo de Confiança!", concluiu o comunicado.

Prefeito Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, com o governador do Rio de Janeiro. Foto: divulgação/PMI