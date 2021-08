São cerca de 100 alunos, em Porciúncula, Purilândia e Santa Clara. - Foto: divulgação/PMP

Publicado 07/08/2021 16:14

PORCIÚNCULA - Com a preocupação de desenvolver atividades educativas, lúdicas e saudáveis para as crianças e jovens do município, a Prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, tem intensificado seus projetos de educação musical. Principalmente por perceber o excelente resultado que tais ações têm proporcionado para o público.

“A música e as artes em geral atraem as pessoas para a sua prática, influenciando no seu crescimento pessoal, cultural e de aprendizado”, explica o prefeito Léo Coutinho.

Por meio da Secretaria de Promoção Social, Ação Comunitária e Habitação, o município já oferece aulas de canto, teclado e violão, e agora pretende expandir as oficinas com novos instrumentos, como acordeom, bateria, guitarra, cavaquinho, Ukulele, entre outros. “Temos cerca de 100 alunos, em Porciúncula, Purilândia e Santa Clara. E pretendemos ampliar isso principalmente com a implementação da Banda Marcial”, disse a secretária Maria Antonieta Gomes Corrêa.