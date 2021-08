Cerimônia aconteceu no auditório da Fiperj, em Niterói, RJ. - Foto: divulgação/PMVS

Cerimônia aconteceu no auditório da Fiperj, em Niterói, RJ.Foto: divulgação/PMVS

Publicado 07/08/2021 16:13

VARRE-SAI - A assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro (Fiperj) e Prefeitura Municipal de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, aconteceu nesta semana. Na ocasião, esteviram presentes o vice-prefeito, João Batista de Souza Freitas, acompanhado do secretário municipal de Agricultura, José Maria de Freitas Pellegrini, bem como da secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Maristela Louvain Fabri Moraes que representaram o prefeito Silvestre José Gorini. A cerimônia aconteceu na manhã da última quarta-feira (04/08), no auditório da Fiperj, em Niterói.

Também participaram do evento o secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz; o presidente da Fiperj, Ricardo Ganem; o diretor de Pesquisa e Produção da Fundação, Jandyr Filho e o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), deputado Jair Bittencourt.

Além de Varre-Sai, mais quatorze cidades do Estado assinaram o Termo que tem a proposta de ajudar no desenvolvimento da economia do município, alavancando a distribuição de emprego e renda. “Com a assinatura do Termo, teremos condições de dar maior assistência técnica aos nossos produtores dos setores pesqueiro e aquícola, melhorando a renda do agricultor familiar, ofertando mais emprego e consequentemente, impulsionando a economia do nosso município”, afirmou o secretário José Maria.