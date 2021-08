A Pastoral visa conscientizar o cidadão sobre a importância e o papel que cada um exerce no contexto social, na busca pelo bem comum. - Foto: divulgação/ Pastoral da Cidadania

A Pastoral visa conscientizar o cidadão sobre a importância e o papel que cada um exerce no contexto social, na busca pelo bem comum.Foto: divulgação/ Pastoral da Cidadania

Publicado 10/08/2021 15:45

Em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, a Pastoral da Cidadania da Matriz São José do Avahy vem realizando relevantes trabalhos no município e, dentre as atividades que despertam a atenção e o interesse da população, lives abordando temas importantes e atuais, que precisam fazer parte da agenda de discussão social.

Educação, Saúde, Cultura, Economia, Segurança Pública, Meio Ambiente e outros assuntos mais fomentam as discussões durante as lives, que são transmitidas através das redes sociais da Pastoral (Facebook e YouTube).

Cidadania se constrói com participação e responsabilidade! Com esse pensamento, a Pastoral visa conscientizar o cidadão sobre a importância e o papel que cada um exerce no contexto social, na busca pelo bem comum. O renovo do tecido social e o fortalecimento da sociedade civil, posicionando-se contra a corrupção e outras mazelas sociais, sob a perspectiva do Evangelho de Cristo; também fazem parte da filosofia de trabalho da Pastoral.

A Pastoral da Cidadania é uma caminhada de fé em busca do resgaste da ética no meio político e social, além do trabalho de formação de líderes, comprometidos com o próximo, bem como a participação cidadã na luta por uma sociedade mais justa e igualitária.

O tema da última live foi "Pastoral da Criança e Atenção Primária" e contou com as participações de Aparecida de Fátima Pontes, Pastoral da Criança; Elisabete Teixeira, enfermeira e coordenadora do Programa de Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Itaperuna; e Érika Pinho, coordenadora do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e Bolsa Família da Saúde; além da participação do diácono Francelino da Silva Júnior.

PRÓXIMA LIVE - A Hora da Cidadania

A próxima live vai acontecer no dia 12 de agosto, às 20h. O tema "Família e Cidadania" será apresentado por Joney e Geórgia, integrantes dos grupos Pastoral Familiar e Pastoral da Cidadania; e Luciano e Jussara, integrantes dos grupos Evanglar e Pastoral Familiar. Acompanhe pelas redes sociais da Pastoral da Cidadania!

REDES SOCIAIS

Conheça as redes sociais da Pastoral da Cidadania! Inscreva-se, curta, compartilhe, comente e ajude na divulgação dos trabalhos.

YouTube: Pastoral da Cidadania

Facebook: Pastoral da Cidadania de Itaperuna