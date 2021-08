16ª rodada da Quintona está marcada para o próximo domingo (15). - Foto: reprodução internet

16ª rodada da Quintona está marcada para o próximo domingo (15). Foto: reprodução internet

Publicado 10/08/2021 15:41

O próximo jogo do Paduano Esporte Clube Brasil é contra o 1° colocado na tabela o Belford Roxo, o jogo pela penúltima rodada de turnos é no domingo 15 de agosto as 15h, no Estádio Centro de Futebol Zico no Rio de Janeiro. Neste domingo (8) a bola rolou para a 15ª e antepenúltima rodada do turno do Campeonato Carioca da Série C. Nos seis jogos realizados foram 19 bolas na rede, com destaque para o líder e já classificado Belford Roxo, que goleou o Juventus no primeira partida oficial da Pomba da Baixada em seu estádio. Artilheiro da competição, com 12 gols, Hudson deixou o dele.

O Paduano goleou por 5 a 0, o Itaboraí Profute no Estádio Joaquim de Almeida Flores em Nilópolis no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo. Logo com um minuto no primeiro tempo ¨PV”, de falta abre o placar para o Paduano, dominante na partida, aos 34 minutos, Anderson Domingues camisa 08 amplia o placar de pênalti. Faltando 4 minutos para terminar o tempo regulamentar do primeiro tempo Anderson Domingues de pênalti faz 3 a 0 para o Trovão Azul.



No segundo tempo o Paduano continuou criando grandes chances e aos 11 o camisa 09 Dudu, faz 4 a 0, e para fechar o placar aos 15 minutos o camisa 18 Willian faz o 5° gol para a equipe do Paduano. https://www.youtube.com/embed/LQX5n2L6OvE?feature=oembed





Confira os resultados desta quinta e os autores dos gols:

BELFORD ROXO 4 X 0 JUVENTUS - Gols: Allan [2x], Hudson e Rafael Lucas (BEL)

PROFUTE 0 X 5 PADUANO - Gols: Anderson Domingues [2x], PV, Willian Carioca e Dudu (PAD)

IMPÉRIO SERRANO 3 X 1 ATLÉTICO CARIOCA - Gols: Vinícius, Richardson e Keven (IMP); Djalma (ATL)

INDEPENDENTE 3 X 0 BARCELONA - Gols: Jhonatan Tannos, Loan e Shaider (IND)

SANTA CRUZ 0 X 1 UNISOUZA - Gol: Caique (UNS)

BELA VISTA 0 X 2 CAAC BRASIL - Gols: Marcelo e Lucas Santos (CBR)

UNIÃO CENTRAL 3 X 0 EC RESENDE (WO)

BRASILEIRINHO X CANTO DO RIO (WO DUPLO)

Publicidade



TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

1º Belford Roxo 39

2º Paduano 35

3º Império Serrano 35

4º Búzios 33

5º Independente 33

6º Uni Souza 29

7º Juventus 22

8º CAACBrasil 22

9º Barcelona 21

10º União Central 19

11º Atlético Carioca 17

12º Santa Cruz 14

13º Itaboraí Profute 12

14º Bela Vista 10