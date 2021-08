Capotagem de veículo que o ocorreu no km 20 da Rodovia BR-356. - Foto: Jorge Luiz online

Publicado 09/08/2021 12:13

ITAPERUNA - Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Itaperuna foi acionada neste domingo (08), após capotagem de veículo que o ocorreu no km 20 da Rodovia BR-356, Retiro do Muriaé, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, o motorista de 32 anos, morador do bairro Horto, perdeu o controle de direção e acabou batendo em uma árvore. Em seguida, o carro capotou. O condutor, que estava sozinho no veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A ocorrência foi assumida pela Polícia Rodoviária Federal. O corpo foi removido no rabecão dos bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML).