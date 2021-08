Entrega está sendo realizada nas escolas e na Secretaria Municipal de Educação com o acompanhamento do gestor da escola - Foto: divulgação/PMP

Entrega está sendo realizada nas escolas e na Secretaria Municipal de Educação com o acompanhamento do gestor da escolaFoto: divulgação/PMP

Publicado 09/08/2021 12:10

PORCIÚNCULA - A Secretaria Municipal de Educação de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, realiza nessa semana mais uma entrega do Kit de Alimentação Escolar para alunos matriculados na rede municipal de ensino do Ano Letivo 2021. Essa ação tem o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos conforme disposto na Lei n°13.987/2020 e Resolução n° 02/2020, que autoriza em caráter excepcional a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE.

Os kits foram montados de acordo com o per capita do aluno, que é a quantidade de alimento que o aluno consumiria na escola. Vale destacar que uma mesma família pode receber mais de um kit, isso porque, cada criança/estudante matriculado do mesmo grupo familiar tem direito a um Kit Alimentação Escolar.

A entrega está sendo realizada nas escolas e na Secretaria Municipal de Educação com o acompanhamento do gestor da escola. A continuidade do programa se fez necessária pois mesmo com o retorno parcial das aulas presenciais, muitas crianças ainda passam semanas alternadas em casa.