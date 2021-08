Filippe Poubel foi o primeiro deputado estadual a realizar a travessia de barco entre Cambuci e Itaocara; e oficiou governo sobre urgência na construção de passarela sobre o Rio Paraíba do Sul. - Foto: divulgação/Alerj

Publicado 09/08/2021 17:43

O deputado Filippe Poubel (PSL) formalizou junto ao governo estadual pedidos de construção de uma passarela sobre o Rio Paraíba do Sul, atendendo aos apelos de moradores de Cambuci e Itaocara, no Noroeste Fluminense. A passagem de pedestres foi destruída em uma enchente, prejudicando a população que precisa se deslocar entre as cidades.

A travessia tem sido feita em pequeno barco, mas com a pandemia, o horário que era das 5h até 22h sofreu redução, com a última viagem ocorrendo às 21h. Durante o recesso na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o deputado Filippe Poubel esteve no local para conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pelas pessoas, sobretudo as que residem nos distritos Três Irmãos (Itaocara) e Portela (Cambuci), que ficam às margens do rio Paraíba do Sul.

“A estrada que liga Cambuci a Itaocara tem 25 quilômetros e está em péssimo estado. Essa travessia pelo rio é mais rápida, mas precisamos restabelecer a segurança de estudantes, trabalhadores, de quem precisa se deslocar até Itaocara para fazer compras. Vou cobrar do governador a construção da passarela e conto com a sensibilidade dele em entender a urgência dessa obra”, afirma Filippe Poubel.

O deputado formalizou pedido de urgência ao secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos (PSDB), e também enviou indicação legislativa ao governador Cláudio Castro (PL) com o mesmo propósito, acelerar a construção da passarela sobre o rio Paraíba do Sul.