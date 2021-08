Melhorias e investimentos adquiridos atendendo a diversos pedidos da prefeita Geane Vincler, feitos em suas idas ao Rio de Janeiro. - Foto: divulgação/PMCM

Melhorias e investimentos adquiridos atendendo a diversos pedidos da prefeita Geane Vincler, feitos em suas idas ao Rio de Janeiro.Foto: divulgação/PMCM

Publicado 09/08/2021 12:22 | Atualizado 09/08/2021 13:00

CARDOSO MOREIRA - O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro e secretários estaduais estiveram no fim de semana na Praça Ibrahim Assed, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, concluindo a terceira edição do Programa Governo Presente. A comitiva percorreu dez cidades das regiões Norte e Noroeste em três dias.



Em Cardoso Moreira, Cláudio Castro anunciou obras que vão impactar no desenvolvimento social e econômico. Um pacotão de obras e investimentos como construção de 80 casas populares, reforma e melhoria de toda a rodovia RJ-204, conclusão da Ponte de Ferro, construção da Clínica da Mulher, de um Campo de futebol Society e do Complexo Urbanístico Municipal, além da climatização de todo o Colégio Estadual Baltazar Carneiro. No evento, também estiveram outros grandes parceiros do município e que contribuíram muito para estas conquistas, como o Deputado Federal Aureo Ribeiro, os Deputados Estaduais Bruno Dauaire e Altineu Côrtes, e o Secretário Estadual de Governo, Rodrigo Bacellar.



Atendendo a diversos pedidos da Prefeita Geane Vincler, feitos em suas idas ao Rio de Janeiro, o Governador confirmou a construção de 80 casas populares em Cardoso Moreira, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, do Secretário Max Lemos. Além disso, foi anunciada a conclusão da tão sonhada Ponte de Ferro, que atualmente inacabada. Com as obras, a ponte poderá ser utilizada por veículos, motocicletas e pessoas, ligando a BR-356 ao Bairro das Palmeiras e Centro da cidade. Claudio Castro colocou um prazo de 60 dias para o início das obras no local. Também será reformada a rodovia RJ-204 em toda a sua extensão, através do DER-RJ.

Publicidade



Sonho antigo de muitos cardosenses, a Clínica da Mulher será construída no Centro da cidade, no local onde há anos existe uma obra inacabada. O lugar será criado para atender a demanda atual do município, com total acessibilidade e estrutura para a realização das mais variadas atividades terapêuticas, contando, inclusive, com um setor de hidroterapia com piscina aquecida. No local serão ofertados diversos tipos de atendimento, como exames de mamografia, oncologia, ginecologia, ultrassonografia, psicologia, assistência social, nutrição, dermatologia, entre outros. No edifício também funcionará a Secretaria de Saúde.



O Complexo Urbanístico Municipal terá o objetivo de proporcionar maior desenvolvimento social e econômico em Cardoso Moreira, melhorando efetivamente a qualidade de vida e o bem estar da população. O novo local será construído no Parque de Exposição 31 de Julho, em uma área de mais 45 mil m². O complexo contará com uma área verde de quase 5 mil m², com jardins para plantio de árvores nativas da região. Além disso, terá uma academia ao ar livre, playground, quadra de vôlei de praia, pista de ciclismo e caminhada e quiosques. Também será construído no local um prédio administrativo e uma Central de Monitoramento 24h.

"Os investimentos do Governo do Estado em nossa Cidade Carinho não param por aí!! Ainda receberemos a construção de um campo de futebol society e o Colégio Estadual Baltazar Carneiro será 100% climatizado, tudo para oferecer às nossas crianças e jovens melhores condições de desenvolvimento escolar e uma nova opção de lazer", destaca a nota da prefeitura.

Publicidade