Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao WhatsApp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. - Foto: Jorge Luiz online

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao WhatsApp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177.Foto: Jorge Luiz online

Publicado 09/08/2021 12:25

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre o homicídio de um homem de 38 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (08), no quintal da residência localizada na Rua Maria Lanes de Faria, bairro Carulas, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com um dos vizinhos, por volta das 4 horas, escutou cerca de quatro disparos de arma de fogo, ficou com medo e não saiu de casa. O homem foi encontrado morto no quintal pela manhã com marcas de tiros pelo corpo.

O local ficou preservado pelo 29° BPM (Itaperuna-RJ). O homicídio provocado por disparos de arma de fogo foi registrado na 143ª DP. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao WhatsApp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.