Fórum Municipal de Educação, que será realizado online, permanece. - Foto: reprodução internet

Fórum Municipal de Educação, que será realizado online, permanece. Foto: reprodução internet

Publicado 09/08/2021 17:35

ITAPERUNA - Em virtude da atualização da bandeira do mapa de risco do município em relação à Covid-19, Itaperuna, no Noroeste Fluminense, suspendeu as aulas presenciais nesta semana de 09 a 13 de agosto; assim como o Governo do Estado do Rio de Janeiro procedeu. A Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas continuarão normalmente de forma remota, como vem acontecendo desde o início do ano letivo.

O Fórum Municipal de Educação, que será realizado online, permanece com sua programação normal.