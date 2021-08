O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 09/08/2021 17:37

ITAPERUNA - Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 14 anos apreendido por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informação que uma residência localizada na Rua Coronel Pimenta estava sendo utilizada para vender entorpecentes. Durante diligências, os militares viram um dos suspeitos indo no portão, entregando algo para uma pessoa e recebendo R$ 10.

A dupla percebendo que os agentes estavam por perto se escondeu na casa e depois, tentaram fugir pelo beco. O jovem foi visto entregando uma mochila para o adolescente, que jogou o objeto em cima da laje de uma residência. Os materiais foram recolhidos pela guarnição, 48 buchas de maconha, 358 papelotes de cocaína e oito pedras de crack.

Na 143ª DP, o mais velho foi preso por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. O adolescente foi autuado com base no fato análogo do mesmo crime e permaneceu apreendido.